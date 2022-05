E' il 'giorno dei baresi' e della manna: oggi l'ultima giornata di celebrazioni per San Nicola

Si chiudono oggi i festeggiamenti in onore di San Nicola con il 'giorno dei baresi': è l'ultima tappa della triade di Festa del patrono di Bari. Numerosi gli appuntamenti in programma, tra cui il prelievo della Santa Manna dalla tomba del Santo, uno spettacolo pirotecnico sul Molo Sant'Antonio e uno musicale in piazza Mercantile. Di seguito il programma completo.

935° ANNIVERSARIO DELLA TRASLAZIONE (1087-2022)

PRELIEVO DELLA SANTA MANNA

07.30 e 09.30 Sante Messe

12.00 Piazza del Ferrarese. Santa Messa

18.00 Basilica San Nicola. Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Giuseppe SATRIANO, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Prelievo della Santa Manna

22.00 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico

22.30 Piazza Mercantile. Spettacolo Musicale