A Bari tutto pronto per la festa di San Nicola e le Frecce Tricolori

Si è svolta stamattina in Prefettura l’ulteriore riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Antonia Bellomo, dedicata ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Nicola ed alla manifestazione delle Frecce Tricolori, che interesserà rispettivamente i Comuni di Giovinazzo e Molfetta il 7 e la città di Bari nella giornata dell’8 maggio. La Festa Patronale, particolarmente attesa dalla cittadinanza, torna, nella sua interezza, ad essere celebrata dopo due anni, periodo di restrizioni dettate dallo stato di emergenza da Covid – 19 . Durante l’incontro sono stati illustrati nel dettaglio i programmi delle due manifestazioni ed esaminati gli aspetti inerenti le misure di safety e security predisposte per l’occasione. In particolare, sono state pianificate le necessarie misure atte a garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi con la definizione degli aspetti riferiti alla viabilità, al supporto sanitario, alla interdizione degli specchi acquei interessati durante il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale nella città di Bari e Giovinazzo-Molfetta, all’accoglienza dei pellegrini, nonché ai dispositivi di vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine, con l’ausilio del personale delle Polizie Locali. Gli ulteriori aspetti tecnici saranno definiti in appositi tavoli, con il coinvolgimento degli Enti istituzionali interessati, con il coordinamento del Questore di Bari. Confermato il programma già diffuso a grandi linee nei giorni scorsi: sabato 7 maggio vi sarà il corteo storico con partenza alle 20.30 da piazza Federico di Svevia e arrivo circa 2 ore dopo davanti alla Basilica. L'8 maggio, invece, vi saranno l'imbarco della statua a bordo di un motopeschereccio e il consueto spettacolo pirotecnico mattutino. Nel pomeriggio, dalle 16.30, lo show delle Frecce Tricolori, che anticiperà, in serata, l'accensione delle Luminarie di piazza del Ferrarese e i fuochi d'artificio delle 22. L'ultima giornata, invece, dedicata 'ai baresi', vedrà la solenne cerimonia eucaristica in Basilica presieduta dal'arcivescovo Giuseppe Satriano, con il prelievo della Santa Manna, e, in conclusione, un ultimo show pirotecnico (22) e uno spettacolo musicale in piazza Mercantile alle 22.30. Il Prefetto, in considerazione dell’allentamento delle restrizioni in materia anticontagio, ha fatto un appello alla responsabilità della cittadinanza affinchè siano adottati gli opportuni accorgimenti, soprattutto nelle situazioni di assembramento che prevedibilmente si verificheranno durante i festeggiamenti.