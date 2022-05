Tutto pronto per il “San Nicola Air Show 2022” in onore del patrono di Bari

E' tutto pronto per il “Bari San Nicola Air Show 2022”, l’evento organizzato dall’Aeroclub di Bari, il Comune e l’Aeronautica Militare che si inserisce nel quadro delle celebrazioni per la festa di San Nicola e testimonia il solido legame tra l’Arma azzurra, la città di Bari e il suo Santo Patrono. L’esibizione in volo avrà inizio alle 16 dell’8 maggio e sarà aperta dal sorvolo dei velivoli di addestramento in dotazione all’Aero Club di Bari. A seguire una dimostrazione di soccorso in mare di un elicottero HH-139 dell’84° Centro SAR (Search and Rescue) di Gioia del Colle, dipendente dal 15° Stormo di Cervia, in collaborazione con i velivoli e le unità navali della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera. La manifestazione proseguirà con una simulazione di una operazione per contrastare i traffici illeciti messa in campo dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. A seguire vi saranno i sorvoli dei velivoli della linea addestrativa delle scuole di volo dell’Aeronautica Militare, dipendenti dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare con sede a Bari e dagli Stormi del territorio pugliese. Nello specifico, sono previsti i sorvoli dell’MB339 e T-346A del 61° Stormo di Galatina, dell’Eurofighter 2000 del 36° Stormo di Gioia del Colle e dell’F-35 Lightning del 32° Stormo di Amendola. Il culmine del “San Nicola Air Show” sarà rappresentato dall’esibizione finale della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, già designata “ambasciatrice di San Nicola” nel lontano 1987 dalla comunità dei frati domenicani della Basilica pontificia. A dirigere le manovre acrobatiche, il Comandante Tenente Colonnello Stefano Vit. Dal 7 all’8 maggio sarà allestita sul piazzale antistante il Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea di Bari un’area espositiva/informativa/editoriale con simulatore di volo delle Frecce tricolori, un cockpit del velivolo AMX, stand informativi/promozionali dell’Aeronautica Militare e dell’Aero Club di Bari.