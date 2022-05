Coronavirus, in Puglia 2.085 contagi e 8 decessi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 15.066 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 2.085 casi positivi, così suddivisi: 765 in provincia di Bari, 128 nella provincia BAT, 227 in provincia di Brindisi, 259 in provincia di Foggia, 456 in provincia di Lecce, 234 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 8 decessi.

I casi attualmente positivi sono 101.626; 530 sono le persone ricoverate in area non critica, 26 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 10.587.630 test; 1.071.518 sono i casi positivi; 961.599 sono i pazienti guariti; 8.293 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 351.386 nella provincia di Bari; 95.885 nella provincia BAT; 100.224 nella provincia di Brindisi; 157.669 nella provincia di Foggia; 212.471 nella provincia di Lecce; 142.520 nella provincia di Taranto; 7.968 attribuiti a residenti fuori regione; 3.395 di provincia in definizione.