Coronavirus, in Puglia 2.830 casi e dieci decessi nelle ultime 24 ore

Sono 2.830 casi, a fronte di 19.762 test, i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di oggi, domenica 1 maggio, il tasso di positività si attesta al 14,32%, confermandosi in discesa nel confronto settimanale: domenica scorsa era del 18,84%. Segnalati altri dieci decessi. I nuovi casi sono 1.031 in provincia di Bari, 176 nella Bat, 325 in provincia di Brindisi, 319 nel Foggiano, 503 in provincia di Lecce, 449 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 20, sette quelli per cui la provincia è in corso di definizione. Scende ancora il numero degli attualmente positivi: oggi sono 101.770. I guariti diventano 959.378. In discesa anche il numero dei ricoveri, oggi complessivamente 551, di cui 525 persone ricoverate in area non critica e 26 pazienti in terapia intensiva.