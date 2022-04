Covid, i medici di famiglia pronti per le vaccinazioni della quarta dose

I medici di medicina generale sono pronti a far partire la campagna di vaccinazione per la quarta dose Covid, rivolta a ultraottantenni e pazienti di età compresa tra i 60 e gli 80 anni affetti da patologie croniche gravi. La conferma arriva da Donato Monopoli, segretario regionale di Fimmg Puglia, che in una nota ricorda come per le quarte dosi - dalla prossima settimana - saranno seguite le indicazioni di Aifa ed Ema. Ieri è partita, da parte dell'Asl Bari, la distribuzione delle dosi ai medici di famiglia, ma a breve tutte le Asl si doteranno del sistema, così da mettere i medici di medicina generale nelle condizioni di avviare la campagna. "I medici di famiglia non si sono mai tirati indietro rispetto ai bisogni dei propri pazienti e in modo particolare dei pazienti più fragili e non intendono farlo ora rispetto alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid, indirizzata alla popolazione più fragile - ha aggiunto Monopoli - Come sempre daremo il nostro contributo per mettere in sicurezza quella parte di popolazione che è più fragile, applicando le indicazioni delle evidenze scientifiche che ci vengono da Aifa ed Ema".