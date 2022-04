Puglia, controlli su qualità mare: quasi tutti eccellenti

In vista dell'apertura dei lidi prevista per il primo maggio, la Regione Puglia ha esaminato, attraverso i monitoraggi dell'Arpa, la qualita' delle acque di balneazione delle sei province effettuando centinaia di prelievi. "I risultati - comunica la Regione - sono buoni, infatti nella grande maggioranza dei casi Arpa ha classificato come "eccellente" la qualita' delle acque, "salvo in quattro punti della provincia di Foggia dove i risultati sono sufficienti e buoni", spiegano dalla Regione. Nel dettaglio, in localita' De Pilla - Lesina il risultato e' sufficiente, buono invece nelle localita' La Fara-Lesina, Fiume Lauro e Zanella-San Nicandro.