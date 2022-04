La disoccupazione prima della pandemia: a Bari tasso del 16.24%

Mobilità sostenibile: tecnici pugliesi in visita di studio alle ciclabili di Germania e Olanda

Una delegazione di tecnici, promossa e organizzata dalla Regione Puglia, è in partenza per visitare alcuni casi di successo, di infrastrutture ciclabili, in Germania e in Olanda. L’iniziativa, assunta in collaborazione con l’Euroregione (tedesco-olandese Reno-Waal