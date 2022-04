Ponte del 25 aprile: più di 10mila visite in musei e parchi della Puglia

Più di 10mila persone, tra sabato 23 e lunedì 25 aprile, hanno visitato i castelli, i musei e i parchi archeologici della direzione regionale Musei della Puglia, con Castel del Monte ad Andria che "si conferma la meta preferita dal pubblico: dopo le 3000 presenze nel weekend di Pasqua, oltre 5000 turisti si sono lasciati sorprendere dalla fortezza nel ponte che si è concluso ieri. "Una dichiarazione d'amore - evidenzia la direzione regionale dei Musei - verso il maniero più celebre di Federico II, patrimonio Unesco che ospiterà la presentazione della nuova collezione della maison Gucci il prossimo 16 maggio". Anche il Castello Svevo di Bari ieri ha registrato oltre 1000 ingressi. "Vedere migliaia di persone che tra le numerose opzioni possibili scelgono la cultura in questi giorni di festa è una splendida notizia - commenta il direttore regionale di Musei di Puglia, Luca Mercuri - l'augurio è che la nostra regione torni a pullulare di stranieri, sarebbe un altro segnale del ritorno alla normalità. Il clima di festa che aleggiava nelle città e il pienone registrato negli ultimi giorni riaccende il nostro ottimismo". Alte le aspettative anche per domenica 1 maggio quando, come da iniziativa ministeriale, l'ingresso nei siti afferenti alla direzione regionale Musei Puglia sarà gratuito.