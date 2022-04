Referendum abrogativi: online la dichiarazione di disponibilità per gli scrutatori

Sul sito istituzionale del Comune, a questo link, il modello per la dichiarazione di disponibilità per gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari disoccupati o inoccupati, o appartenenti alle categorie protette, da impegnare nelle consultazioni referendarie in programma domenica 12 giugno 2022. Come nelle precedenti consultazioni, la commissione elettorale comunale ha deliberato che la nomina degli scrutatori si svolgerà tramite estrazione, mediante l’individuazione degli scrutatori (iscritti nell’apposito albo) nel modo seguente:

· fino al 50% degli scrutatori da impiegare per la consultazione in questione sarà estratto tra coloro iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari che avranno inviato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo, dichiarando di essere iscritti al Centro per l’impiego di Bari (perché disoccupati o inoccupati) e/o di essere iscritti all’Ufficio per il collocamento mirato di Bari (perché appartenenti alle “categorie protette”);

· la restante parte degli scrutatori sarà estratta tra coloro iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari indipendentemente dall’invio della disponibilità di cui al punto precedente;

· saranno esclusi dal sorteggio gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari che alla data della consultazione abbiano compiuto il 65° anno di età.

L’elettore interessato può inviare all’indirizzo scrutatori@comune.bari.it la dichiarazione di disponibilità a partire da oggi, fino a martedì 10 maggio, dopo aver compilato e firmato il modello di dichiarazione e allegato la copia di un documento di identità. Lo stato di iscritto/a nelle liste del Centro per l’impiego di Bari e di appartenenza all’elenco delle categorie protette ex legge 68/99 sarà verificato d’ufficio. La dichiarazione sarà valutata dalla commissione elettorale al fine della nomina effettiva quale componente dei seggi elettorali. La nomina sarà notificata presso la residenza del cittadino. In ogni caso sarà possibile consultare l’elenco dei nominativi dei componenti effettivi del seggio elettorale e delle riserve che sarà anche consultabile sul sito del Comune nella sezione dedicata alle elezioni. Per informazioni, da mercoledì 20 aprile a martedì 10 maggio 2022, è possibile contattare i numeri 0805773739 - 0805773714 – 0805773777, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle 14.