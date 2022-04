Covid, in Puglia 2.232 nuovi contagi e 3 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 2.232 i nuovi casi Covid in Puglia, calcolati su 14.597 test giornalieri registrati nel bollettino di martedì 19 aprile. La maggioranza dei casi è nel Barese (818), mentre nelle altre province ci sono 168 casi nella Bat, 216 nel Brindisino, 258 nel Foggiano, 498 nel Leccese, 233 nel Tarantino, 34 da fuori regione e 7 in provincia in via di definizione. Il tasso di positività si attesta al 14,92%, in calo rispetto al 18,75% di una settimana fa. Registrati anche tre decessi legati al virus. Sono 101.670 gli attualmente positivi, in crescita rispetto ai 101.281 dello scorso bollettino, così come i ricoveri (642, di cui 35 in terapia intensiva). Sono invece 899.741 le persone guarite. I casi totali per provincia sono: Provincia di Bari: 329.602 Provincia di Bat: 92.080 Provincia di Brindisi: 93.365 Provincia di Foggia: 149.937 Provincia di Lecce: 200.971 Provincia di Taranto: 133.104 Residenti fuori regione: 7.322 Provincia in definizione: 3.200.