Ricerca di eccellenza: Anvur premia i giovani ricercatori del Politecnico di Bari

Over 80 e fragili dai 60 anni in su: al via la quarta dose anti-Covid

Da oggi in Puglia via libera alle somministrazioni delle quarte dosi di vaccino antiCovid anche per gli ultraottantenni, per gli ospiti dei presidi residenziali per anziani, e per tutte le persone di età compresa fra i 60 e gli 80 anni che presentino specifici fattori di rischio