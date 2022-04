Riti della Settimana Santa nei quartieri di Bari: ecco tutte le limitazioni al traffico

Domani, venerdì 15 e domenica 17 aprile si svolgeranno i riti pasquali nei quartieri Murat- San Nicola, Torre a Mare, Loseto, Carbonara, Ceglie del Campo, Palese, Santo Spirito e San Paolo. Per consentire lo svolgimento dei riti religiosi con apposite ordinanze sono state disposte le seguenti limitazioni al traffico:

Processione dei Sacri Misteri - Bari

Il giorno 15 aprile:

dalle ore 00.01 alle ore 14.00, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti vie / piazze:

a. strada J. Calò Carducci;

b. largo San Sabino, tratto compreso tra via J. Calò Carducci e strada Colagualano (eccetto lato adiacente il Palazzo Arcivescovile);

c. strada Lamberti;

d. strada Santa Teresa dei Maschi;

e. piazzetta Sant’Anselmo;

f. strada San Marco;

g. strada Santa Maria del Buonconsiglio, tratto compreso tra strada Martinez e strada Santa Scolastica;

h. strada Santa Teresa delle Donne;

i. largo Ospedale Civile;

j. via Pier l’Eremita;

k. strada Santa Chiara;

l. via Ruggiero il Normanno;

m. piazza Federico II di Svevia, tratto compreso tra piazza dell’Odegitria e via Ruggiero il Normanno;

dalle ore 00.01 alle ore 23.00, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti vie / piazze:

a. via San Francesco d’Assisi, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra via Latilla e piazza Garibaldi;

b. via Boemondo;

c. strada Palazzo dell’Intendenza;

dalle ore 09.00, relativamente al passaggio della processione, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: Chiesa di San Gaetano (partenza), strada San Gaetano,strada J. Calò Carducci, strada Lamberti, strada Santa Teresa dei Maschi, strada degli Orefici, piazza Mercantile, via Fragigena, strada Palazzo di Città, piazzetta Sant’Anselmo, strada San Marco, strada Carmine, via delle Crociate, piazzetta 62 Marinai, strada Martinez, strada Santa Maria del Buonconsiglio, strada Santa Scolastica, piazza san Pietro, strada Santa Teresa delle Donne, largo Ospedale Civile, via Pier l’Eremita, strada Santa Chiara, via Ruggiero il Normanno, piazza Federico II di Svevia, piazza dell’Odegitria (arrivo in Cattedrale di Santa Maria Assunta - ore 13,00 circa);

dalle ore 15.00, relativamente al passaggio della processione, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: Cattedrale di Santa Maria Assunta (partenza), piazza dell’Odegitria, piazza Federico II di Svevia, via San Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, via Crispi, via Ravanas, via Dante, via Sagarriga Visconti, largo Nitti Valentini, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazza Chiurlia, via Boemondo, strada Palazzo dell’Intendenza, piazza Federico II di Svevia, piazza dell’Odegitria (preghiera conclusiva - ore 22,30 circa), Cattedrale di Santa Maria Assunta (rientro - ore 23,00 circa).

Processione dei Sacri Misteri – Torre a Mare

Il giorno 15 aprile:

dalle ore 16.00 alle ore 24.00, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. via San Nicola, tratto compreso tra via Monte Grappa e via Monte sei Busi;

b. via Roma;

c. via dei Pescatori;

dalle ore 20.00, relativamente al passaggio della processione, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: via San Nicola (partenza dalla parrocchia San Nicola), piazza della Torre, via Roma, via dei Pescatori, piazza del Porto, piazzetta Mar del Plata, via Leopardi, via Monte sei Busi, via C. Colombo, via Istria, via San Nicola (arrivo).

Processione dei Sacri Misteri – Bari Loseto

Il giorno 15 aprile:

dalle ore 18.00 alle ore 23.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il

divieto di sosta – zona rimozione, ambo i lati, sulle seguenti strade e piazze in Bari – Loseto:

a. piazza Vittorio Emanuele III (Chiesa);

b. via Crispi (fino alla Santa Croce);

c. via Regina Elena;

d. via Jolanda;

e. via Roma;

f. via Cavour;

g. via della Cava;

h. via Piave;

i. via Petrarca;

j. via Manzoni;

k. via De Amicis;

l. via XXIV Maggio;

m. via Reni;

n. via Arco della Madonna;

o. via Settembrini;

p. via IV Novembre;

q. via Albezio;

dalle ore 20:30, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito al progressivo passaggio della processione il divieto di transito sul seguente percorso: piazza Vittorio Emanuele III (Chiesa), via Crispi (fino alla Santa Croce e ritorno), piazza Vittorio Emanuele III, Via Regina Elena (contro senso), via Jolanda, via Roma, via Cavour, via della Cava, via Piave, via Petrarca, via Manzoni, via De Amicis, via Piave, via XXIV Maggio, via Reni, via Arco della Madonna, via Settembrini, via Jolanda, via IV Novembre, via Albezio, piazza Vittorio Emanuele III (Chiesa).

Processione dei Sacri Misteri – Bari Carbonara

Il giorno 15 aprile:

dalle ore 15.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata, ambo i lati, sulle seguenti strade e piazze in Bari – Carbonara:

a. piazza S. Maria del Fonte;

b. c.so Vittorio Emanuele;

c. piazza Umberto I (tratto compreso da via Principe a c.so Vitt. Emanuele secondo il senso di marcia);

d. via Ugo Foscolo (tratto compreso tra piazza Umberto I e via Randaccio e da via delle Lamie a via Giusti);

e. via Randaccio;

f. via Bonifacio;

g. via Giusti;

h. via delle Lamie;

i. piazza Lamie;

j. via G. Murat (tratto compreso tra piazza Lamie e via Crocifisso);

k. via Crocifisso (tratto compreso tra via Murat e via Vittorio Veneto);

l. via Vittorio Veneto (tratto compreso tra via Crocifisso e C.so Vittorio Emanuele);dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, per consentire l’afflusso delle Immagini Sacre, è istituito il divieto di transito al passaggio delle stesse sulla via Vittorio Veneto in Bari – Carbonara (tratto compreso tra via Vincenzo Roppo e via Verdi) in Bari – Carbonara;

dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, per il raduno, il posizionamento ed il rientro delle Immagini Sacre, è istituito il divieto di transito sulla piazza Umberto I in Bari – Carbonara al passaggio della processione;

dalle ore 19.30 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito al passaggio della processione sulle seguenti strade e piazze in Bari - Carbonara: piazza S. Maria del Fonte (chiesa Matrice), c.so Vittorio Emanuele, piazza Umberto I (tranne lato da via Vitt. Veneto a via Principe), via U. Foscolo, via Randaccio, via Bonifacio, via Giusti, via U. Foscolo, via delle Lamie, piazza Lamie; via G. Murat (tratto compreso tra piazza Lamie e via Crocifisso), via Crocifisso (tratto compreso tra via Murat e via Vittorio Veneto), via Vittorio Veneto (tratto compreso tra via Crocifisso e c.so Vittorio Emanuele), corso V. Emanuele, piazza Umberto I;

Il giorno 15 aprile:

dalle ore 15.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata, su tutto il largo di piazza Umberto I dal civ. 1 a civ. 9, in Bari – Carbonara. In caso di condizioni atmosferiche che impediscano lo svolgimento della processione in oggetto:

a. i divieti di fermata di cui al punto 1. si intendono prorogati fino alle ore 20.00 del

giorno 16 aprile 2022;

b. i divieti di transito saranno validi dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del giorno 16 aprile 2022, con le medesime modalità fino al termine delle esigenze, previa comunicazione a mezzo mail alla Ns. Sala Operativa nel più breve tempo possibile e comunque entro le ore 24.00 del giorno 15 c.m., provvedendo anzitempo ad aggiornare la segnaletica, per la verifica della stessa.

Processione dei Sacri Misteri – Ceglie del Campo

Il giorno 15 aprile:

dalle ore 14.00 del giorno alle ore 01.00 del giorno 16 aprile 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata, ambo i lati, sulle seguenti strade e piazze in Bari - Ceglie del Campo:

a. piazza S. Maria del Campo;

b. via Municipio;

c. via Domenico Di Venere;

d. via Sant’Angelo;

e. piazza Vittorio Emanuele, secondo il senso di marcia;

f. via Vittorio Veneto, tratto compreso tra piazza Vittorio Emanuele e via F. Rubini Patriota;

g. via F. Rubini Patriota;

h. via Umberto I, tratto compreso tra via F. Rubini Patriota e via V. Roppo;

dalle ore 18.00, relativamente al passaggio della processione, e comunque fino a termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: piazza S. Maria del Campo, via Municipio, via D.co Di Venere, via Sant’Angelo, piazza Vittorio Emanuele, via Vittorio Veneto, via F.sco Rubini Patriota ,via Umberto I, via Municipio, Piazza S. Maria del Campo;

è istituito il divieto di transito per il raduno e passaggio dei “Sacri Misteri” sulle seguenti strade e piazze in Bari - Ceglie del Campo:

1. dalle ore 16.00 alle ore 18.00, via Municipio;

2. dalle ore 16.00 alle ore 17.00, via Umberto I;

3. dalle ore 17.00 alle ore 18.00:

a. via Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Rubini e piazza Vittorio Emanuele;

b. piazza V. Emanuele;

c. via Sant’Angelo;

d. via D. Di Venere.

In caso di condizioni meteorologiche avverse:

1. i divieti di fermata di cui al punto 1) si intendono prorogati sino alle ore 20.00 del giorno 16 aprile 2022;

2. i divieti di transito saranno validi dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del giorno 16 aprile 2022, con le medesime modalità fino al termine delle esigenze, previa comunicazione a mezzo mail alla Ns. Sala Operativa nel più breve tempo possibile e comunque entro le ore 24.00 del giorno 15 c.m., provvedendo anzitempo ad aggiornare la segnaletica per la verifica della stessa.

Riti pasquali – Palese

Il giorno 15 aprile:

dalle ore 15.00 alle ore 01.30 di sabato 16 aprile 2022 e, comunque, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della Processione dei Misteri, è istituito il divieto di transito e divieto di fermata ambo i lati sulle seguenti pubbliche vie a Bari Palese: p.zza Magrini, c.so Vitt. Emanuele, via G. Priolo, via Armando Diaz, via Amedeo di Savoia, via Duca d’Aosta, via Modugno, via Saverio Sgaramella, via Fiume, vico IV Fiume, via La Croce, via Generale Vacca, via Italo Balbo, via Valle, via Caputo, via Capitaneo, p.zza Capitaneo; ore 23.00 (circa) sosta delle Immagini dei Misteri intorno P.zza Capitaneo per benedizione; c.so Vitt. Emanuele, p.zza Magrini; inoltre, è istituito il divieto di transito su via Monte San Michele e via Cesare Battisti;

In caso di mal tempo la processione dei misteri sarà pronta ad uscire massimo per le ore 21,30. In caso di persistenza di condizioni meteo avverse la processione si svolgerà il sabato mattina seguente alle ore 09,00 snodandosi per il seguente percorso: P.zza Magrini, c.so Vitt. Emanuele, via Modugno, via Sgaramella, via Fiume, vico IV Fiume, via La croce, c.so Vitt. Emanuele, via Gino Priolo, via Caputo, via Capitaneo, p.zza Capitaneo, c.so Vitt. Emanuele, p.zza Magrini Chiesa san Michele Arcangelo.

Il giorno 17 aprile:

dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e, comunque, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della Processione del Risorto, è istituito il divieto di transito sulle seguenti pubbliche vie a Bari Palese: p.zza Capitaneo, cappelle San Giuseppe, c.so Vitt. Emanuele, p.zza Magrini chiese San Michele.

Riti pasquali – Santo Spirito

Il giorno 15 aprile:

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della Processione dei Misteri, è istituito il divieto di transito sulle seguenti pubbliche vie a Bari Santo Spirito: via Napoli (uscita chiesa), via Palermo, via Lucca, via Conte Mossa, via Massari, corso Umberto, lung. C.Colombo, via Giannone, via Napoli fino alla Chiesa (rientro); inoltre, dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata via Napoli civ. 103, tratto antistante la Chiesa. Nel caso di condizioni atmosferiche proibitive allo svolgimento della suddetta processione si comunica che la stessa sarà svolta in mattinata del giorno 16 aprile 2022.

Processione dei Sacri Misteri – San Paolo

Il giorno 15 aprile:

dalle ore 19:30 alle ore 23:30 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al passaggio della via crucis, è istituito il divieto di transito sulle seguenti pubbliche vie in Bari- S.Paolo: P.zza San Gabriele, via Grazia Deledda, via Antonio Lanave, Piazza Europa, via Cacudi, via Salvatore D’Alesio, Rondò via Carlo Massa, via De Ribera, rientro in parrocchia.

Dalle limitazioni previste sono esclusi i mezzi di soccorso e della Forza Pubblica.

Tutti i provvedimenti amministrativi in contrasto con le suddette ordinanze devono intendersi temporaneamente sospesi.

Variazioni di percorso Amtab

L’Amtab informa che nell’arco dell’intera giornata di venerdì 15 aprile e comunque sino al termine delle esigenze, potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee che percorrono le vie limitrofe e/o interessate dalle manifestazione religiose. Qui le informazioni utili.