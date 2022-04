Corteo Storico di San Nicola: aggiudicazione definitiva. Al via i provini per i figuranti

La commissione giudicatrice della gara dell’accordo quadro per l’ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione integrata del Corteo Storico di San Nicola - edizione 2022 ha aggiudicato in via definitiva la procedura in favore del raggruppamento temporaneo di imprese composto da Gruppo Ideazione srl - Cube Comunicazione srl, per un importo complessivo di € 108.196,73 oltre IVA. Domani, mercoledì 13 aprile, dalle ore 9.30 alle 19, e giovedì 14 aprile, dalle ore 9:30 alle 13 presso la sala inferiore del Fortino San Antonio, si terranno i provini per i figuranti del Corteo Storico, la cui direzione artistica sarà curata dal regista Nicola Valenzano: gli interessati potranno presentarsi alle selezioni muniti di fotografia, copia di carta d’identità e codice fiscale.