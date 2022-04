Ex Om Carrelli, la Giunta regionale della Puglia approva il progetto definitivo di Selectika

Nella seduta di ieri la Giunta regionale della Puglia ha dato il via libera all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa Selectika per la riconversione dello stabilimento che in passato ospitava la Om Carrelli a Modugno, trasformandolo in un impianto integrato per la valorizzazione di plastiche e vetro da raccolta differenziata. Una parte degli ex lavoratori della Om sarà reintegrata nel nuovo impianto attraverso anche formazione specifica.