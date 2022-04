Coronavirus: in Puglia altri 1.859 casi e 9 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 1.859 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale dell'11 aprile 2022. Il tasso di positività odierno, basato su 17.171 test, è del 10,83%, in calo rispetto al 13,47% di sette giorni fa, quando vi furono 2.683 casi su 19.907 test. In particolare, si segnalano 702 casi nel barese, 134 nella Bat, 163 nel Brindisino, 238 nel Foggiano, 422 nel Leccese, 179 nel Tarantino, 18 per residenti fuori regione e 3 per provincia in corso di definizione. Nove i decessi riportati nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive salgono leggermente a 107.848. Le persone al momento ricoverate sono 688, di cui 657 in area non critica e 39 in terapia intensiva. Da inizio epidemia sono 975.598 i casi totali su 10.068.783ì di test eseguiti, con 859.671 persone guarite e 8.079 decedute.