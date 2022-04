Molo San Nicola, gli alunni di quattro scuole baresi ripuliscono l'area dai rifiuti

Su iniziativa dell’associazione I Custodi della Bellezza, e con il patrocinio del Municipio I, della Capitaneria di porto e di Amiu Puglia, questa mattina circa 80 alunni delle scuole Diomede Fresa, Filippo Corridoni, San Nicola e Regina Margherita sono stati impegnati nelle attività di pulizia del molo San Nicola. “Stamattina è stato bello vedere “l’esercito” dei piccoli cittadini arruolati dall'associazione I Custodi della Bellezza, accompagnati dai loro genitori e dalle loro insegnanti, ripulire il molo Sant’Antonio dai rifiuti portati dalle mareggiate o abbandonati da persone incivili - commenta il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti -. Questi bambini, baciati da un sole primaverile, si sono divertiti e soprattutto ci hanno regalato un bel momento di cittadinanza attiva. Questo è l’esercito che ci piace”. “Nel corso dell’iniziativa sono stati raccolti rifiuti di tutti i tipi: dalla plastica ai legni di mare - prosegue il presidente dell’associazione promotrice Michele Cassano - per finire alle bottiglie. È stata un’occasione utile per testimoniare concretamente senso civico e rispetto del mare e della sua costa, un’esperienza che, ne sono certo, rimarrà per sempre nella memoria dei nostri bambini. L’iniziativa rientra nella settimana dedicata al mare che culminerà lunedì 11 aprile, giornata del mare”.