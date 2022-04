Rinnovo carta d'identità, apertura straordinaria degli sportelli in largo Fraccacreta

Aperture straordinarie per consentire ai cittadini che ne hanno necessità di rinnovare il proprio documento di identità. Saranno aperti dall'8 al 13 aprile gli sportelli dedicati al rilascio della carta d'identità elettronica, presso la sede centrale dell'Ufficio Anagrafe in largo Fraccacreta. Da domani, ogni pomeriggio i cittadini interessati potranno recarsi, previo appuntamento (le prenotazioni sono aperte da oggi), nella sede per il rinnovo del proprio documento di identità. “Continua il nostro impegno per rispondere alle esigenze di chi deve rinnovare il proprio documento d’identità - commenta l’assessore ai Servizi demografici Eugenio Di Sciascio -. In questo caso, nei giorni che precedono le festività pasquali, abbiamo organizzato delle aperture straordinarie degli sportelli CIE grazie alla disponibilità dei dipendenti della ripartizione, che ringrazio. Negli ultimi mesi abbiamo ridotto i tempi d’attesa sia attraverso un programma ad hoc in alcune sedi decentrate dell’anagrafe sia con una riorganizzazione interna del personale. In questo modo contiamo di smaltire una parte significativa degli arretrati dovuti tanto alla pandemia quanto alla mancanza di personale per il pensionamento di tanti dipendenti”. La prenotazione potrà essere effettuata attraverso una delle modalità indicate nella scheda del servizio CIE consultabile a questo link, ovvero autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662, oppure recandosi presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Poggiofranco, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi, Santo Spirito e presso lo sportello URP dei Servizi demografici, in corso Vittorio Veneto.