Covid, in Puglia 16 decessi e 5.773 casi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 5.773 i nuovi casi Covid in Puglia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività odierno, basato su 34.757 test giornalieri, è del 16,61%. Nel dettaglio, si segnalano 1.974 nuovi casi nel Barese, 397 nella Bat, 567 nel Brindisino, 687 nel Foggiano, 1.188 nel Leccese, 876 nel Tarantino, 54 per residenti fuori regione e 30 per provincia di definizione. Scendono a 113.347 le persone attualmente positive. I pazienti ricoverati, invece, sono 724, di cui 688 in area non critica e 36 in terapia intensiva. Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 953.194 casi Covid su 9.933.907 test eseguiti, con 831.816 persone guarite e 8.031 decedute.