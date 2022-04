Corteo storico San Nicola, aggiudicato il bando per l'organizzazione dell'evento

La rti composta da Gruppo Ideazione srl - Cube Comunicazione srl si è aggiudicato il bando per l'organizzazione del corteo di San Nicola. A rendere noto l'esito dell'avviso pubblico è la ripartizione Culture del Comune di Bari. I lavori della commissione giudicatrice si sono chiusi venerdì scorso per il bando che prevede "l’ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione integrata" della rievocazione di maggio dedicata al santo patrono barese. Come riportato dal Comune, però, bisognerà attendere che terminino le verifiche previste sul possesso dei requisiti di partecipazione a cura del rup della gara. Poi, in caso di esito positivo, si procederà all’aggiudicazione definitiva.