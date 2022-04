Test Covid: «Restano gratuiti anche dopo la fine dello stato di emergenza»

Resteranno gratuiti, anche dopo la fine dello stato di emergenza terminato oggi 1° aprile, i test molecolari e antigenici rapidi da parte degli erogatori (laboratori, professionisti, Farmacie) che vengono effettuati per motivi di sanità pubblica connessi alla gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica da Covid-19. Lo conferma il Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, attraverso una circolare diramata a tutte le articolazioni sanitarie e alle organizzazioni professionali. “Come più volte detto, la fine dello stato d’emergenza non equivale alla fine della pandemia - dichiara l’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese - solo nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 35.592 test giornalieri e 6.872 persone in Puglia sono risultate positive al Covid. La dimensione delle attività di monitoraggio è ancora molto ampia e pertanto i cittadini pugliesi potranno continuare ad avvalersi gratuitamente dei test molecolari e antigenici, quando questi sono disposti nell’ambito delle attività di sorveglianza delle Asl, recandosi nelle strutture, laboratori, farmacie e dai professionisti autorizzati”. “In continuità con il lavoro portato avanti sinora - dichiara il direttore del Dipartimento Vito Montanaro - abbiamo ribadito che l’esecuzione dei test SARS-CoV-2 deve essere assicurata dalle Strutture e dai professionisti autorizzati facenti parte della Rete regionale SARS-CoV-2. Prosegue quindi alla stessa intensità il lavoro corale per garantire ai cittadini che risultano positivi al covid il servizio più efficiente e di prossimità”.