Stop alle auto per quattro ore, sottopasso di via Bruno Buozzi chiuso di notte per lavori

Sottopasso di via Bruno Buozzi chiuso di notte per lavori. Come rende noto la Polizia locale di Bari attraverso il suo canale Telegram, il sottopasso sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 00.01 alle 4 dei giorni 31 marzo e 1° aprile, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori da parte di Ferrotramviaria. La strada, inoltre, sarà parzialmente interdetta al transito veicolare con istituzione del senso unico alternato. Sarà consentito il transito ai soli residenti, ai mezzi di soccorso ed alle La Polizia locale consiglia percorsi alternativi: per chi arriva in centro città, proveniendo da via Bruno Buozzi è consigliato deviare verso via Glomerelli, procedere verso via Tatarella, per impegnare poi il Ponte Adriatico o via Sangiorgi; per chi esce dal centro città è preferibile impegnare il Ponte Adriatico, sia per chi proviene da Via F. Crispi che per chi proviene da via Tommaso Fiore o Corso della Carboneria e impegnerebbe via H. Nazariantz.