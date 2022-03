Ancora maltempo in Puglia: in arrivo acquazzoni nel Barese, scatta l'allerta

Ancora maltempo in Puglia. Già a partire dalla mattinata del 31 marzo, secondo quanto indicato dalla Protezione civile, su tutta la provincia imperverseranno i temporali, tanto da lanciare l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico da temporali. Nello specifico sono previste "a partire dalle 8 di domani e per le successive 12 ore" precipitazioni "da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati". L'allerta meteo sarà quindi attiva per 12 ore a partire dalle 8 di giovedì 31 marzo.