Quartiere Santa Rita e Villaggio del lavoratore: si rifanno il look le aree ludiche

Sono cominciati i lavori relativi alla riqualificazione di due aree ludiche per bambini in piazzetta Carlo Sabbà, al Villaggio del Lavoratore (Municipio III), e piazza Pertini, a Santa Rita (Municipio IV). Per quanto riguarda il primo intervento, si tratta di una riorganizzazione dell’area giochi che accoglie le richieste dei residenti e di coloro che frequentano la piazza. È in corso, quindi, lo smontaggio delle attrezzature ludiche, che saranno rigenerate e successivamente installate nella stessa area secondo una diversa collocazione spaziale, affinché lo spazio dedicato ai più piccoli sia più raccolto e protetto, in una posizione più centrale. Nel corso del cantiere sarà anche sostituita la pavimentazione antitrauma a garanzia di una maggiore sicurezza dei bambini. La restante parte dell’are sarà interessata dai lavori per la posa in opera di una pavimentazione in pietra di Trani con caratteristiche analoghe a quelle dei viali esistenti nella piazzetta. I lavori ammontano a circa 32mila euro. In piazza Pertini, invece, le operazioni riguardano un incremento delle attrezzature ludiche presenti destinate a bambini di età superiore agli 8 anni. Grazie a questi lavori la dotazione si arricchirà di un’altalena doppia e un gioco multiplo a torre con doppio scivolo, adatti ai bimbi dai 2 agli 8 anni. Contestualmente sarà anche ampliata la pavimentazione antitrauma. Il costo degli interventi è pari a 30mila euro. Entrambi gli interventi, che rientrano nell’ambito degli appalti per l’accordo quadro di manutenzione e implementazione delle attrezzature ludiche, si concluderanno entro due settimane.