Si arresta la discesa del tasso d’incidenza settimanale. Dopo diverse settimane, la curva delle nuove positività fa segnare 506,7 casi per 100mila abitanti rispetto al precedente 499,8. La campagna vaccinale anti-Covid negli ultimi giorni ha tagliato il traguardo delle 3 milioni di dosi somministrate, per l’esattezza 3 milioni e 5.901. Nel dettaglio, si tratta di 1 milione e 121.226 prime dosi, 1 milione e 80.955 seconde e 802.928 terze dosi, oltre a circa 800 quarte somministrazioni per pazienti immunocompromessi. La copertura dei residenti si è stabilizzata su livelli elevati. Il 94% della popolazione over 12 è protetta con ciclo completo, così come il 92% dei cittadini dai 5 anni in poi. Particolarmente forte è stata l’adesione della fascia d’età degli over 50: il 98% è stato vaccinato con prima dose e ciclo completo, con i target 60-69 e 70-79 anni che oscillano tra il 99 e il 100%. Ottima la risposta dei giovani tra 12 e 19 anni: il 95% ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Anche la copertura vaccinale con dose “booster” si va stabilizzando in tutte le fasce d’età. Globalmente l’88% dei residenti con età pari o superiore a 12 anni, con ciclo primario completato almeno quattro mesi fa, ha deciso di ricevere la terza somministrazione. Anche in questo caso, la fascia degli over 50 risulta maggiormente vaccinata, con una percentuale del 94%, mentre al di sotto dei 50 anni la protezione si attesta sull’80%. Copertura decisamente consistente si registra ugualmente nei territori. 33 comuni su 41 hanno raggiunto o superato il 90% di cittadini over 5 vaccinati con doppia dose e ben 27 si attestano in una forbice tra l’88 e il 90% anche per quanto riguarda il “booster”. Superata, infine, la soglia delle 80mila dosi per i più piccoli, tra 5 e 11 anni: quasi 44mila le prime dosi, circa 37mila le seconde.