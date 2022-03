Covid in Puglia: altri 4.713 positivi e sette decessi nelle ultime 24 ore

In Puglia vi sono 4.713 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 10 marzo 2022. Il tasso di positività odierno, calcolato su 27.807 test effettuati, è del 16,95%, in aumento rispetto al 13,37% fatto registrare una settimana fa quando vi furono 3.696 casi su circa 28mila tamponi. In particolare, si segnalano 1.311 nuovi casi nel Barese, 360 nella Bat, 386 nel Brindisino, 606 nel Foggiano, 1.488 nel leccese, 500 nel Tarantino, 41 per residenti fuori regione e 21 per provincia di definizione. Sette persone sono decedute in Puglia nelle ultime 24 ore.

Le persone attualmente positive salgono a 76.606 (ieri erano 75.364). In ascesa anche i ricoveri: al momento vi sono 572 persone in ospedale (+10), di cui 543 in area non critica (+12) e 29 in terapia intensiva (-2). Da inizio epidemia in Puglia sono stati individuati 772.795 casi Covid su 8.990.509 test, con 688.422 persone guarite e 7.767 decedute.