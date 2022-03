Neve nel Sud Est Barese: al lavoro la Polizia Metropolitana e i mezzi spargisale

Il Servizio Viabilità della Città metropolitana e la Polizia metropolitana sono al lavoro per garantire la percorribilità delle strade provinciali interessate dalle abbondanti precipitazioni nevose delle ultime ore. Sono in azione mezzi spargisale e sgombraneve in alcuni Comuni del sud-est barese in particolare a Monopoli, Alberobello, Noci, Putignano e Castellana Grotte. La Polizia metropolitana, che si occupa del monitoraggio e controllo delle strade, ha effettuato diversi interventi di soccorso ad automobilisti con mezzi in avaria, sprovvisti di gomme da neve o catene, regolando il traffico nelle situazioni di temporanea chiusura delle strade. E’stato istituito un presidio fisso della Polizia metropolitana sulla strada provinciale da e per l’ospedali “Miulli” di Acquaviva delle Fonti per garantire il transito, in totale sicurezza, dei mezzi di soccorso.