Continua la discesa dei contagi, graduale e costante. Nel monitoraggio della settimana 21-27 febbraio, la “frenata” è pari al 21%, con un tasso d’incidenza che passa da 622,2 casi per 100mila abitanti a 491,2. L’avvio della somministrazione del vaccino Novavax, in aggiunta agli altri già in uso, mette a disposizione della campagna vaccinale un ulteriore strumento per avvicinare alla vaccinazione le sacche residue di cittadini indecisi o esitanti ed aumentare ancora la protezione garantita alla popolazione. Nel complesso, sino ad oggi sono stati somministrati 2 milioni 998.344 vaccini, di cui 1 milione e 120.854 prime dosi, 1 milione e 78.632 seconde e 798.687 terze dosi. La copertura dei residenti dai 5 anni in poi guadagna un punto percentuale, passando al 92% (94% over 12) in tutta la provincia sia per la prima dose sia con ciclo completo. Particolarmente elevata la copertura raggiunta a Noci e Bitonto (94%) e nella città di Bari (93%) assieme ai comuni di Giovinazzo, Molfetta, Monopoli, Polignano, Putignano e Sammichele, tutti appaiati al 93% con prima dose nella vasta platea over 5. Parallelamente la protezione si consolida anche nel gruppo più ristretto degli over 12, i quali possono accedere alla dose “booster” dopo almeno quattro mesi dal completamento del ciclo primario. L’88% dei residenti di Bari e provincia ha ricevuto le tre dosi anti-Covid, con un’adesione più alta tra gli over 50 (95%) rispetto agli under 50 (80%). L’impegno continua, in particolare, su due platee di cittadini: i più piccoli e i più fragili. Alla fascia tra 5 e 11 anni sono state destinate sinora quasi 80mila somministrazioni (43.881 prime dosi e 36.044 seconde), mentre la platea di soggetti immunocompromessi ha appena cominciato a ricevere la quarta dose anti-Covid.