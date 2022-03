Concorsi Amiu Puglia, pubblicati online i quiz per le prove preselettive

Amiu Puglia ha pubblicato sul proprio sito web i 1500 quiz (predisposti dalla società affidataria dei servizi di selezione) dai quali saranno sorteggiati quelli oggetto delle prove preselettive per i concorsi banditi dall'azienda. Alla luce del numero di domande pervenute, infatti - circa 8mila - l'azienda spiega che "è molto probabile che anche all’esito della definitiva verifica di ammissibilità, il numero dei candidati sia tale da rendere necessaria la prova preselettiva", che si terrebbe eventualmente entro fine marzo. Di qui dunque la pubblicazione online dei quiz, "per garantire la massima trasparenza e pari opportunità a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali". Le procedure di selezione riguardano quattro avvisi pubblici, due per la sede di Bari e due per la sede di Foggia, per la formazione di graduatorie di idonei per il reclutamento di operatori ecologici e di operatori-autisti, rispettivamente riconducibili al livello J ed al livello III B del Ccnl dei Servizi ambientali 10 luglio 2016. All’esito delle procedure selettive, la società potrà disporre di una graduatoria di 400 idonei per il profilo di operatori di livello J per la sede di Bari e di una graduatoria di 200 idonei dello stesso profilo per la sede di Foggia; analogamente potrà disporre di una graduatoria di 160 idonei per il profilo di operatore-autista di livello III B per la sede di Bari e di una graduatoria di 80 idonei dello stesso profilo per la sede di Foggia. Le assunzioni - come spiegato dall'azienda - "saranno operate, progressivamente, nei limiti degli specifici fabbisogni aziendali di ognuna delle due sedi".