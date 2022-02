Covid, in Puglia 3.315 nuovi casi con 17 decessi: calo dei ricoverati nei reparti ordinari

In Puglia sono 3.315 i nuovi casi Covid registrati dal bollettino epidemiologico regionale del 26 febbraio 2022. Il tasso di positività odierno, su 23.782 test effettuati, è del 12,86%, sostanzialmente simile al 12,77% fatto registrare una settimana fa. In particolare, si segnalano 861 casi nel Barese, 270 nella Bat, 280 nel Brindisino, 546 nel Foggiano, 896 nel Leccese, 411 nel Tarantino, 38 tra residenti fuori regione e 13 per provincia in definizione. Diciassette i decessi riportati nelle ultime 24 ore in Puglia. Calano a 80.908 le persone attualmente positive. Scendono a 663 le persone al momento ricoverate, di cui 624 in area non critica e 39 in terapia intensiva. Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 730.126 casi totali su 8.690.517 test eseguiti, con 641.582 persone guarite e 7.636 decedute.