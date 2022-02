Nidi e scuole d’infanzia comunali: giunta approva progetti da 16milioni da candididare al PNRR

Nell’ambito del PNNR, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta comunale ha approvato oggi la candidatura a finanziamento di cinque progetti per la costruzione di nuovi asili nido e scuole dell’infanzia, di altri tre per la riqualificazione scuole dell’infanzia esistenti, con la contestuale realizzazione di asili nido, e di un ulteriore progetto per il rifacimento dell’area sportiva all’aperto di una scuola media cittadina.

Nello specifico, i progetti approvati, a valere sull’Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” della Missione 4, riguardano:

· nuova costruzione dell’asilo nido “Del mare”, in via Morelli e Silvati a Torre a Mare (€ 2.375.000)

· nuova costruzione dell’asilo nido “Del sole”, in via Bartolo a Poggiofranco (€ 2.375.000)

· nuova costruzione dell’asilo nido “Il fiore”, in via Cacudi al San Paolo (€ 2.375.000)

· nuova costruzione dell’asilo nido “Le fiabe”, in via Minervino a Palese (€ 2.375.000)

· nuova costruzione della scuola dell’infanzia “Villaggio del lavoratore”, in via Virgintino alla Stanic (€ 1.620.000)

· riqualificazione e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia “Regina Margherita” e contestuale realizzazione di un asilo nido, in piazza Balenzano a Madonnella (€ 2.029.000)

· riqualificazione della scuola dell’infanzia “Diomede Fresa” della scuola dell’infanzia e contestuale realizzazione di un asilo nido, in piazzetta Sant’Anselmo a Bari vecchia (€ 775.000)

· riqualificazione della scuola dell’infanzia “Lanave” e contestuale realizzazione di un asilo nido, in via Lanave al San Paolo (€ 2.110.000).

L’ultimo progetto riguarda invece la riqualificazione di una parte dell’area sportiva all’aperto della scuola media scuola “Manzoni-Lucarelli”, in via Quaranta a Ceglie del Campo (€ 415.000). “Si tratta di un parco progetti del valore complessivo di 16 milioni e 500mila euro circa, che, se finanziato, servirà a colmare un gap storico di servizi pubblici rivolti alla prima infanzia sull’intero territorio comunale sia con la realizzazione di nuove strutture progettate secondo i più moderni standard sia con la riqualificazione e messa in sicurezza di immobili esistenti che necessitano di interventi ad hoc - commenta Giuseppe Galasso -. Ringrazio i tecnici degli uffici comunali per l’impegno straordinario profuso per la consegna dei progetti i termini utili alla candidatura”. “Abbiamo voluto cogliere l’opportunità offerta dal Pnrr per aumentare i servizi dedicati all’infanzia presenti nella nostra città - sottolinea l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano - riconvertendo strutture esistenti o, dove non è possibile, costruendone di nuove per un totale di 8 nuovi asili, che si aggiungono all’asilo di Carbonara e alla riqualificazione dell’asilo Villari, sostenuti da altre fonti di finanziamento. Ricordo che, sempre nell’ambito del Pnrr, abbiamo candidato anche l’efficientamento energetico della scuola Don Bosco e la demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia e primaria Anna Frank. In questo modo vogliamo dotare ogni quartiere di questo essenziale luogo di cura necessario per combattere la povertà educativa e sostenere i genitori nel difficile compito di conciliare la vita lavorativa con quella familiare”.