Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare torna a Bari

Le Frecce Tricolori tornano in Puglia. La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare, dopo due anni di stop a causa della pandemia, sarà nuovamente a Bari in occasione delle celebrazioni per San Nicola. L’appuntamento è per l’8 maggio. Il giorno prima le Frecce Tricolori saranno invece a Giovinazzo. Proprio in questi giorni al Comune si sta discutendo della programmazione della festa di San Nicola: in particolare, viene esaminata la possibilità di riproporre il tradizionale corteo storico.