Covid, in Puglia 3.541 nuovi casi e 7 decessi: attualmente positivi in calo

In Puglia sono 3541 i nuovi casi Covid, calcolati su un totale di 27.723 tamponi registrati nel bollettino di oggi. Di questi 986 sono nella provincia di Bari, nella provincia di Bat 197, nella provincia di Brindisi 306, provincia di Foggia 575, nella provincia di Lecce 994, nella provincia di Taranto 456. I residenti fuori regione sono invece 20, mentre in 9 sono in provincia in definizione Il tasso di positività si attesta al 12,77 per cento, in calo rispetto a una settimana fa, quando il dato era del 13,69%. Sono stati anche registrati 7 decessi. Gli attualmente positivi sono 86.582. I ricoveri invece si attestano a 784, di cui 55 in terapia intensiva.