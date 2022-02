Luci spente, anche Bari aderisce alla campagna dell'Anci sul caro energia

Domani, giovedì 10 gennaio, alle ore 20, anche il Comune di Bari aderirà all'iniziativa nazionale promossa da ANCI, “Luci spente nei Comuni”, per sensibilizzare il Governo sul tema caro energia. In tutt’Italia, infatti, per 30 minuti circa, i Comuni spegneranno simbolicamente un edificio o un luogo rappresentativo della città per mostrare i rischi che le comunità correrebbero con l'interruzione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, a fronte del forte aumento dei costi. Nella città di Bari saranno spenti i lampioni ornamentali del lungomare, nel tratto che va dal Teatro Margherita all'intersezione con il ponte di via Di Vagno.