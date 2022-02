Parco Giustizia, il Demanio pubblica il bando per un unico progetto

L’Agenzia del Demanio ha pubblicato il «concorso di progettazione in unico grado» per il «Progetto di fattibilità tecnica ed economica» e la «progettazione definitiva del primo lotto per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari» che sorgerà nell’area delle caserme dismesse Capozzi e Milano. Le offerte dovranno essere presentate entro il 9 maggio. Al vincitore del concorso, oltre al completamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo pari a circa 3,1 milioni di euro, sarà affidata - si legge nel bando - la progettazione definitiva del primo lotto funzionale per un importo di 2,3 milioni. Il primo lotto «comprende la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell’intero compendio, dell’intero parco a verde con le relative attrezzature, parcheggi e servizi, Tribunale penale e Procura della Repubblica. Inoltre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso la progettazione definitiva dei lotti successivi per un importo di 4,9 milioni. Su tutti gli importi va applicato un ribasso del 25%. Dopo la proclamazione del vincitore, prevista a fine giugno, i progettisti avranno 90 giorni per presentare il progetto. Nel bando è anche specificato che la realizzazione degli uffici giudiziari, su quasi 105 mila metri quadrati che ospiteranno 1.751 lavoratori tra magistrati, cancellieri e polizia giudiziaria, oltre a circa 36 mila metri quadrati di area a verde con piste ciclabili e servizi per il quartiere, costerà circa 256 milioni di euro. Nel dettaglio: 5,2 milioni per le opere di urbanizzazione, 5,4 milioni per il parco attrezzato, 72 milioni per Tribunale penale e Procura, 62 milioni per Corte d’Appello e Procura generale, 63 milioni per il Tribunale civile, 24 milioni per Tribunale dei Minorenni e Procura minorile, 13 milioni per Giudice di Pace e 10 milioni per il Tribunale di Sorveglianza.