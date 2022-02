Lunedì la pubblicazione della prima gara per il Parco della Giustizia. Decaro: «Primo passo»

Salvo sorprese, lunedì prossimo, 7 febbraio, vi sarà la pubblicazione della gara di progettazione per il Parco della Giustizia di Bari sul sito dell'Agenzia del Demanio. Il passaggio è fondamentale per cominciare l'iter di realizzazione dell'attesa opera che consentirà, nelle aree delle ex Casermette, della sede che riunirà la gran parte delle strutture giudiziarie cittadine. Il sindaco Antonio Decaro ha espresso soddisfazione per l'annuncio: “Questa notizia ci rincuora e speriamo sia il primo passo sul percorso che non vedrà altre battute d’arresto - dice Decaro - . La pubblicazione del bando per il Progetto di fattibilità tecnico economica e della progettazione definitiva, tramite concorso di progettazione, è la conferma della volontà dell’Agenzia del demanio e del Ministero di procedere con un progetto di ampio respiro che riguarderà l’intera area. Nella nota si legge anche la previsione della data per la proclamazione del vincitore della progettazione fissata per il 13 giugno, a testimoniare la presenza di un calendario di attività. Ringrazio la dottoressa Dal Verme per aver tenuto fede agli impegni presi qualche giorno fa durante la riunione con i rappresentanti del Comune e del Ministero".