Fondi Pnrr per le scuole: il comune candida i primi tre progetti

Nell’ambito del “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” promosso dal governo nazionale, che stabilisce espressamente che, al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, le risorse pari ad € 500.000.000 vengono ripartite su base regionale e che l’individuazione degli interventi viene effettuata dalle Regioni, il Comune di Bari ha candidato sul fondo destinato alla Puglia, che ammonta a € 34.988.125,88, i primi tre progetti di riqualificazione e messa in sicurezza di altrettante scuole della città. Si tratta del progetto definitivo relativo all’intervento di ristrutturazione dell’edificio scolastico sede della scuola d’infanzia Regina Margherita (importo complessivo € 1.500.000), del progetto preliminare dell’intervento di ristrutturazione e riqualificazione, finalizzato all’eliminazione di condizioni di pericolo nonché di miglioramento energetico, dell'edificio scolastico S.G. Bosco (importo complessivo € 700.000), e del progetto preliminare relativo all’intervento di demolizione e ricostruzione della scuola Anna Frank (importo € 6.700.000). Questi primi tre interventi rientrano in un piano complessivo di manutenzione e ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica che il Comune di Bari sta mettendo a punto al fine di concorrere all’assegnazione dei fondi del PNRR messi a disposizione della Regione e, di conseguenza, dei Comuni. Nello specifico, si tratta di progettazioni già redatte dagli uffici che oggi vedono la possibilità di ottenere un finanziamento a copertura totale senza necessità di cofinanziamento comunale. Nell’ambito di questa procedura, inoltre, si definiscono le tempistiche legate alla spesa dei fondi del PNRR come indicato dal Governo nazionale. “Complessivamente sono 17 gli interventi che candideremo ai bandi nazionali e regionale finanziati dal Pnrr. Questa prima candidatura all’avviso promosso dalla Regione Puglia sui fondi del Pnrr da investire sul patrimonio di edifici scolastici - dichiara l’assessora alle Politiche educative Paola Romano - si inserisce in un’ampia strategia che abbiamo costruito insieme all’assessorato ai Lavori pubblici. Accanto a questi 3 progetti, abbiamo preparato infatti altre 14 candidature che presenteremo entro la fine del mese di febbraio nell’ambito delle due finestre nazionali dell’8 e 28 febbraio. Queste risorse rappresentano una grande opportunità per il Comune perché, a differenza degli avvisi passati, non richiedono un cofinanziamento dell’ente locale e ci consentiranno anche di utilizzare le risorse liberate su altri progetti del Comune. Inoltre, tutti i lavori dovranno avere un impatto ambientale basso. Stiamo lavorando ad un parco progetti da avere a disposizione così da farci trovare pronti per ulteriori occasioni di finanziamento analoghe che ci permettono di liberare risorse del civico bilancio così da destinarle ad altri lavori di minore entità. Man mano che avremo la certezza del finanziamento procederemo con la progettazione definitiva e gli appalti per realizzare i lavori”.