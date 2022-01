Parco ex Fibronit, ratificata la bonifica: «Avanti con progettazione definitiva»

Con una nota ufficiale la Città Metropolitana ha trasmesso al Comune e agli enti interessati, copia del certificato di avvenuta bonifica del sito della ex Fibronit. "Con questo atto ufficiale si mette definitivamente la parola fine alla lunga storia della bonifica della ex Fibronit - dichiara il sindaco Decaro -. Una storia tormentata che ha conosciuto l'impegno e la determinazione di tante donne e uomini di questa città che hanno lottato per arrivare fino a qui e che, nonostante tutte le difficoltà, politiche e burocratiche, non si sono mai arrese perché fermamente convinte che Bari dovesse liberarsi per sempre di questa brutta pagina della nostra storia che purtroppo è costata la vita a centinaia di persone. Sono felice e orgoglioso di poter comunicare questa notizia alla città. Depositeremo questo certificato, stampato su una pergamena biodegradabile, nel terreno finalmente libero dall’amianto dove pianteremo il primo albero del nuovo parco della Rinascita, per cui qualche settimana fa il Governo ci ha concesso il primo finanziamento".