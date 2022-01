Covid, da lunedì 24 la Puglia in zona gialla: ecco cosa si può fare e cosa no

La Puglia passa in zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, questo pomeriggio ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio in giallo per la nostra regione e anche per la Sardegna. Vanno invece in zona arancione Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Le differenze nelle restrizioni riguardano soprattutto coloro che non hanno il Super Green Pass: chi è vaccinato o guarito dal Covid potrà accedere a ristoranti, bar, cinema e teatri, che resteranno invece preclusi per chi ha il Green Pass "base" con tampone. Ecco, nel dettaglio, cosa si può fare e cosa no.