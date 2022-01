Puglia prima regione in Italia per vaccinazioni: l'86% della popolazione ha ricevuto almeno una dose

Barattoli di crema di nocciole in vendita anche se non a norma: sequestri della Polizia Locale

Sull'etichetta mancavano le indicazioni per il consumatore in lingua italiana, come invece prescritto per legge, così da tutelare il venditore. E' scattato così il sequestro in alcuni negozi che vendevano barattoli di crema di nocciole importati dall'Estero.