Al via la nuova zona parcheggi nell'area del mercato Guadagni a Madonnella

Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dal presidente della commissione consiliare Risorse finanziarie Nicola Loprieno, ha effettuato un sopralluogo presso il mercato Guadagni, in piazza Balenzano, dove è stata realizzata la segnaletica orizzontale che modifica il sistema di regolamentazione dei parcheggi. Come anticipato giorni fa attraverso l’approvazione di una delibera di indirizzo, nell’area compresa tra l’autosilo “Guadagni” e la chiesa di Sant’Antonio - tra via Dieta di Bari, piazza Nicola Balenzano e vico Sant’Antonio -, 36 posti auto sono stati messi a disposizione anche degli utenti del mercato, oltre che per i residenti del quartiere Madonnella. Infatti dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 14.30, con esclusione dei giorni festivi, la sosta sarà a pagamento per tutti (compresi i residenti in possesso di apposito contrassegno), proprio per favorire un maggiore ricambio nell’utilizzo dei posti e, di conseguenza, facilitare l’accesso e la fruizione del mercato da parte dei cittadini, con una tariffa di soli 0,50 € per la prima ora e di 1 € per quelle successive. Dopo le ore 14.30, invece, per l’area si osserveranno le regole valide per la ZSR - Zona a Sosta Regolamentata, di cui potranno usufruire i residenti titolari dei relativi pass. “Sono stati portati a termine ieri, in una giornata festiva per arrecare minor disagi ai mercatali, gli interventi per la definizione delle strisce blu, mentre nei giorni precedenti è stata installata la colonnina per il pagamento del ticket, autoalimentata da pannelli fotovoltaici - dichiara Giuseppe Galasso -. Mercoledì invece saranno montati i cartelli verticali che completeranno il nuovo impianto segnaletico e, quindi, potrà funzionare il parcheggio in questa nuova modalità. All’interno del mercato sono previste altre lavorazioni nelle prossime settimane: sarà collocata una rete che impedisca l’accesso dei colombi alla struttura in modo da renderla più decorosa, cui seguiranno un’igienizzazione generale nelle parti interessate dallo stazionamento dei volatili e la collocazione di un’ulteriore rete interna a protezione delle tubature presenti. Inoltre saranno sostituiti circa venti corpi d’illuminazione interni attualmente non funzionanti e verrà installato un paletto come dissuasore per l’accesso degli automobilisti ai posti riservati agli operatori mercatali”. “Un altro passo avanti è stato compiuto rispetto agli interventi programmati e condivisi con gli operatori mercatali - commenta Nicola Loprieno - la rotazione dei posti auto permetterà certamente una fruizione più oculata del mercato da parte degli avventori”.