Sopralluogo di Decaro nell'area del parco ex Rossani: «Lo inauguriamo il 20 marzo»

«E' questo il mio ultimo sopralluogo nel parco dell'ex caserma Rossani e ci diamo appuntamento a domenica 20 marzo per l'inaugurazione»: ad affermarlo è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che in un videomessaggio su Facebook ha aggiornato i cittadini sulla situazione dell'attesa area verde nel quartiere Carrassi, la cui apertura è stata rinviata più volte per varie problematiche. L'ultima previsione, infatti, riguardava fine dicembre. Stavolta, spiega il primo cittadino, «i lavori sono stati completati». «Si sta completando anche il viale d'ingresso. Il 20 marzo - aggiunge Decaro - è una domenica e ci auguriamo di dare il benvenuto alla primavera che arriverà il giorno dopo, sperando di poter tornare a stare tutti insieme».