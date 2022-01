Vaccini di notte in Puglia: 2.200 giovani prenotati in poche ore

Sono 2200 i pugliesi tra i 12 e i 19 anni che hanno prenotato la loro dose per la somministrazione il 14, 15 e 16 gennaio. "Un bel segnale che arriva dai giovani e dalle loro famiglie di adesione alla campagna vaccinale" ricorda il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Sono 34 gli hub vaccinali che saranno aperti dalle 20 alle 24 nelle notti del 14, 15 e 16 gennaio. I ragazzi e le ragazze di 12-19 anni potranno accedere agli hub previa prenotazione, che possono effettuare mediante il sito “lapugliativaccina”, nonché presso i CUP e i FarmaCup da parte dei genitori, tutori, affidatari dei minori, scaricando contestualmente la modulistica da compilare e consegnare ai punti vaccinali. Il governatore è anche intervenuto commentando le parole del ministro all'Istruzione Bianchi, che ha citato il modello pugliese di vaccinazione nelle scuole, dedicandosi anche alla fascia pediatrica under 12. “Le parole del Ministro Bianchi sono un riconoscimento importante per la Puglia, che vorrei condividere con tutti gli operatori sanitari, della protezione civile, della scuola, con tutte le famiglie e i loro bambini - ha ricordato il governatore - Siamo felici come pugliesi di poter essere un modello virtuoso per il Paese. Quando abbiamo deciso di vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni a scuola, in sinergia con le Asl e i pediatri, lo abbiamo fatto con convinzione, perché quello era l’ambiente più sicuro e familiare per i piccoli e le loro famiglie. I pugliesi hanno risposto benissimo, la squadra della sanità e della scuola ha lavorato in maniera eccellente e oggi i numeri parlano da soli. Andiamo avanti così, perché il vaccino è la principale protezione che abbiamo contro il covid”. Lo afferma il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano commentando le parole del Ministro all’istruzione Patrizio Bianchi sulla possibilità di creare hub vaccinali nelle scuole.