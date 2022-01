Tamponi, ai drive through della ASL si accede solo su appuntamento

Ai drive through della ASL si accede soltanto se muniti di prenotazione: in nessuno dei 16 punti tampone distribuiti sul territorio provinciale è possibile recarsi a sportello. E’ quanto precisa la Direzione generale della ASL di Bari, dopo numerose segnalazioni e richieste da parte dei cittadini in merito alle modalità di esecuzione dei test molecolari anti Sars – Cov 2. L’accesso su prenotazione consente di svolgere le procedure in modo regolare e ordinato: in nessun caso è consentita l’effettuazione dei test liberamente e senza un documento che attesti l’appuntamento con data e orario. Attualmente sono operativi 16 drive through: tre a Bari città, uno nel quartiere Japigia, uno allo stadio San Nicola e l’altro all’Ospedale Di Venere. I restanti sono distribuiti in tutta la provincia nei comuni di: Triggiano, Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Corato, Gravina, Grumo Appula, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle e Rutigliano.