Da oggi al via le prenotazioni per il vaccino per i bambini di età compresa fra i 5 e 11 anni

Partite da oggi le prenotazioni del vaccino anticovid su lapugliativaccina.regione.puglia.it e nelle farmacie e con il n. verde per la fascia pediatrica 5-11 anni. Circa 2.000 le prenotazioni registrate finora, con aggiornamenti ancora in corso. La priorità della campagna vaccinale anti Covid in questa fase è la copertura della popolazione pediatrica. A partire dalle 14 di oggi sarà possibile prenotare il vaccino per i bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. La ASL di Bari ha messo a disposizione le agende per assicurare in ogni hub territoriale slot dedicati alle vaccinazioni pediatriche, in aggiunta alla programmazione curata dal Dipartimento di prevenzione scuola per scuola e alle somministrazioni effettuate dai pediatri di Libera scelta nelle sedi aziendali e/o nei propri studi.

A circa tre settimane dall’inizio delle prime dosi per i bambini, sono state effettuate già oltre 13mila vaccinazioni pediatriche e ad oggi il 17 per cento dei 5- 11 anni in provincia di Bari ha ricevuto la prima somministrazione e il 22 per cento a Bari città. Sono state 2621 le somministrazioni effettuate nella sola giornata di ieri nei punti vaccinali attivi della ASL di Bari. Di queste 2175 sono stati richiami di vaccino anti Covid, 265 prime dosi e 181 seconde. La campagna delle terze dosi continua ad assicurare la copertura di popolazione che attualmente in provincia di Bari è arrivata a quota 63 per cento, con picchi di copertura ancora più elevate nelle fasce di età over 60: nel dettaglio, l’86 per cento degli over 80 ha ricevuto la dose “booster”, il 73 per cento dei 70 -79 anni e il 68 per cento dei 60-69 anni.