Ritrovato scheletro umano vicino parco Perotti: indagini in corso

Uno scheletro umano è stato ritrovato ieri mattina nel canale limitrofo a parco Perotti, sul lungomare di Bari, tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta. I carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un cittadino, di passaggio nella zona per una passeggiata con il proprio cane. Secondo prime informazioni si tratterebbe solo di ossa, i resti sarebbero in parte interrati nell'alveo del canalone. Al momento, non è stato possibile identificare la persona ritrovata né stabilirne il sesso. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia Bari Centro, sono presenti il medico legale e il personale del Sis (Sezione investigazioni scientifiche) del Reparto Operativo.