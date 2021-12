Covid, 4200 nuovi casi (su 93mila test) e altri sei decessi in Puglia

La Puglia tocca un nuovo record di casi individuati e tamponi eseguiti: nelle ultime 24 ore sono 4.200 i positivi, a fronte di 93.009 test eseguiti. Il tasso di positività si attesta oggi al 4,5, in risalita rispetto a una settimana fa. Si registrano inoltre altri sei decessi. Dei nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore, 1.251 riguardano la provincia di Bari. Segue Lecce con 1003 positivi, la Bat con 534, Brindisi con 514. In provincia di Foggia sono 469, 311 nel Tarantino. Altri 103 casi sono riferiti a residenti fuori regione e per 15 la provincia è in corso di definizione. Sono 19.740 le persone attualmente positive, 3705 in più rispetto a ieri. I guariti salgono a quota 276.642 (+489). In netto aumento oggi i ricoveri: le persone in ospedale sono complessivamente 271 (+44 rispetto a ieri), di cui 241 nei reparti di area non critica (+38) e trenta in terapia intensiva (+6).