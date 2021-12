Brsi Bitritto, sospeso il trasferimento a Catania dei lavoratori

Sospiro di sollievo i 92 lavoratori della Business Remote Solutions Italia. Il giudice del lavoro ha disposto la sospensione del trasferimento nella sede di Catania in attesa di esprimersi nel merito. La prima udienza è prevista per il 14 gennaio. Nel ricorso, ricorda in una nota la Fiom Cgil Bari, i motivi dei trasferimenti venivano ritenuti "pretestuosi", "sia perché - si legge ancora nel comunicato - tra le due compagini coinvolte nella fusione, proprio quella presso la quale i lavoratori dovrebbero essere trasferiti (Rsh di Misterbianco ndr) risulta di fatto inattiva, mentre la Brsi, pur in crisi, è attiva e operativa; e soprattutto perché tutti i dipendenti operano in smartworking continuativamente da quasi due anni senza alcun problema per l'azienda, e dunque non vi è alcuna ragione per cui proprio adesso debbano andare a lavorare di persona a 600 chilometri di distanza". "Siamo coscienti che è stata vinta una battaglia, ma non la guerra - commenta la Uilm Bari - Confidiamo nella giustizia affinché la vertenza prenda definitivamente la direzione auspicata, nel rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici BRSI".