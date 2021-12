Manutenzione asfalti e marciapiedi: per gli interventi quasi 5 milioni di euro per il 2022

La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi le delibere che riguardano alcuni dei progetti esecutivi delle manutenzioni straordinarie (rifacimento asfalti e marciapiedi) delle strade cittadine che saranno realizzate nei prossimi mesi. Le prime tre delibere riguardano i Municipi I, IV e V. A seguire saranno approvati i progetti a valere sui restanti Municipi. “Siamo ben consapevoli dell’importanza di avere in città strade efficienti - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso - non solo per il comfort degli automobilisti ma anche per la sicurezza di tutti coloro, sempre più numerosi, che optano per soluzioni di mobilità sostenibili quali bici e monopattini, particolarmente sensibili alle irregolarità del piano viabile specie se interessato da rappezzi correlati a lavori sui sottoservizi oppure alla vetustà di alcuni tratti di pavimentazione. Bari ha una rete stradale di oltre 1100 km, molto estesa rispetto al numero complessivo di abitanti, a causa della presenza di numerosi quartieri periferici sensibilmente distanti dal nucleo centrale storico cittadino. Occorrerebbero risorse ingenti, tali da riasfaltare almeno100 km l’anno, ipotizzando un tempo di ritorno degli interventi di manutenzione straordinaria ed una vita utile delle pavimentazioni di circa 10 anni, limite quest’ultimo già molto esteso rispetto alla vita media delle pavimentazioni stradali, specie in caso di arterie caratterizzate da importanti flussi di traffico, risorse che ahimè non sono sempre disponibili con cadenze annuali. Per questo, per l’anno 2022, anche utilizzando risorse straordinarie derivanti da finanziamenti riservati alla riqualificazione dello spazio pubblico, abbiamo ritenuto opportuno dedicare molta attenzione alla manutenzione straordinaria delle strade, privilegiando quelle maggiormente trafficate oppure in condizioni di maggiore criticità”.

Questo il dettaglio degli importi destinati ad ogni singolo Municipio e un primo elenco di interventi per cui sono stati già trasmessi i progetti esecutivi di opere da realizzare con i nuovi accordi quadro. Nella specifica degli interventi sono stati inseriti anche i nomi delle strade per i lavori, già finanziati, progettati ed appaltati, per i quali sono in corso di definizione problematiche amministrative sopravvenute per alcune aziende appaltatrici. L’importo complessivo stanziato per i lavori da realizzare nel 2022 è di 4.498.000 euro.

· Municipio I - importo lordo 919.000 euro

Via Andrea da Bari (tratto stradale compreso tra via Domenico Nicolai e via Scipione Crisanzio); via Raffaele De Cesare; via caduti di Via Fani; corso Vittorio Emanuele II; piazza Giuseppe Massari; piazza Giuseppe Garibaldi; lungomare Araldo di Crollalanza; lungomare Nazario sauro; via Pitagora.

Prossimi interventi da realizzare con finanziamento regionale Strada per strada:

­ Via Gentile e viale Japigia.

· Municipio II - importo lordo 890.000 euro

Viale Unità D'Italia e viale Della Repubblica con manutenzione pista ciclabile.

Prossimi interventi da realizzare con finanziamento regionale Strada per strada:

­ completamento viale Unità Italia e Repubblica con pista ciclabile,

­ via Re David, tratto tra via Postiglione a via Capruzzi.

­ via Amendola, tratto tra viale Einaudi e via Capruzzi.

­ viabilità minore quartiere San Pasquale.

· Municipio III - importo lordo 714.000 euro

Via Glomerelli e via Bruno Buozzi tra Europa e via Crispi.

Prossimi interventi da realizzare con finanziamento regionale Strada per strada:

­ via Bruno Buozzi, tra viale Europa e via Crispi,

­ via Bruno Buozzi da via Glomerelli a Villaggio Lavoratore.

· Municipio IV - importo lordo 1.060.000 (compreso lavori vecchio Accordo quadro)

Loseto: vie De Amicis, via Boccaccio, via Cervignano. via Cormons, via Mameli, via Piave, via Tagliamento, via Dell’Orto, via Giacobelli, via Capriati, via Perrone.

Ceglie del Campo: via Asilo d’Infanzia, via Garrucci, via Bebio, via Gorizia, via Quaranta, via Manzari, via Indipendenza, via Dante.

Santa Rita: via Cascia, via Roccaporena.

Carbonara: via Trisorio Liuzzi, via Livatino.

Lavori da completare: via Vela. via Guglielmo Marconi. vico IV Vela, vico III Vela

Prossimi interventi da realizzare con finanziamento regionale Strada per strada:

­ corso Alcide De Gasperi con taglio radici e via Trisorio Liuzzi (completamento).

­ Ceglie del Campo: Via Vittorio Veneto, via Roppo, via Umberto I.

· Municipio V - importo lordo 915.000 (compreso lavori vecchio Accordo quadro)

San Pio: via del Rispetto, via della Gioia, via della Vita, via dell’Amicizia, via della Felicità, via della Salute, via della Sincerità, via dell’Affidabilità, via della Gentilezza, via della Fratellanza, via del Coraggio, via Vitantonio Lozupone, via Iqbal Masih.

Santo Spirito: via Enrico Berlinguer, via Fratelli Mannarino.

Lavori da completare: Via Carnia; Via Dandolo; Via Giorgio Almirante; Via Barletta-

Palese: via Nicola Dell'Olio,via Leonardo del Turco.

Lavori da completare: via Principe Umberto,via Principe Umberto Vico III. via Principe Umberto Vico IV. vico I Caputo. via Nazionale (da Via Capitaneo a Vico III Lepore)

Prossimi interventi da realizzare con finanziamento regionale Strada per strada

­ Manutenzione viabilità rimanente quartiere San Pio.