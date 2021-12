Anche quest’anno Amgas, la partecipata di gas e luce del Comune di Bari, è in prima linea sul fronte degli allestimenti natalizi. Semplicità ed eleganza sono le parole chiave delle scelte artistiche che sottendono al progetto. L’idea è evidenziare la bellezza di alcuni tra i luoghi più suggestivi della città: luci sulle palme e sugli alberi del lungomare, luminarie da leggere che raccontano gli ingredienti autentici del Natale barese, tetti di lucine nei vicoli del borgo antico, profili luminosi sull’iconico skyline della Muraglia, alberi natalizi nelle circoscrizioni. Ed il Giardino delle Luci in Piazza del Ferrarese: un bosco urbano natalizio, da cui svetta il grande albero, 14 metri di altezza e 50.000 luci a led per il simbolo del Natale nella città del Natale per eccellenza. “Da alcuni anni, in sinergia con il Comune di Bari, ci impegniamo per donare alla città una magica atmosfera natalizia” - racconta il Presidente Amgas Vanni Marzulli - “Lavorando sui valori, sul rispetto dei luoghi e su una profonda conoscenza della città, nel tempo siamo andati oltre ai semplici eventi e allestimenti, dando vita a dei veri e propri rituali che sono entrati a far parte della tradizione della nostra comunità: il grande albero in piazza del Ferrarese, l’accensione insieme al Sindaco, le passeggiate e i selfie sotto le luci e le parole luminose tra i vicoli del borgo antico, lo skyline della Muraglia che a grande richiesta abbiamo lasciato acceso tutto l’anno. A Natale e ogni giorno dell’anno, l’energia di Bari è al servizio della città e di tutta la comunità barese”.